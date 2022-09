Straßentheater Stockerau Bald Premiere: Kultur in einer verrückten Welt

D as Straßentheater hält der Gesellschaft einmal mehr den Spiegel vor. Mit den Vorstellungen geht es am 10. September los, gespielt wird bis 17. September an den verschiedensten Plätzen in der Stadt.