Samstag, 18. September , 15 und 17 Uhr im Hof des Rathauses

Sonntag, 19. September , 15 und 17 Uhr im Belvedereschlössl-Park

Freitag, 24. September , 20 Uhr vor dem Veggie-Bräu

Samstag, 25. September , 15 und 17 Uhr im Stadtpark

Sonntag, 26. September , 15 und um 17 Uhr in Sierndorf (alter Bauhof)

Bei Schlechtwetter wird in der Lapro-Halle, Grafendorferstraße 18 in Stockerau, bzw. am 27. September in der Feuerwehrhalle in Sierndorf, Gartenweg 21 gespielt. Infos: www.kunstundko.at