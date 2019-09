Bereits am Samstag findet die Premiere des Straßentheaters von „kunst & ko“ statt. Derzeit wird in der „Moserhalle“ daran gearbeitet, die Darsteller dafür sattelfest zu machen.

Vier Proben in der vergangenen Woche und weitere vier in dieser Woche verlangen den Schauspielern viel ab. Richard Maynau reist immer wieder aus Pregarten (Oberösterreich) an, um das Stück in die richtigen Bahnen zu lenken. Umsichtig, aber doch sehr bestimmt gibt er seine Anweisungen. Das Bühnenbild ist heuer sogar noch aufwendiger als zuvor.