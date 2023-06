Korneuburger Kirchengasse wird bunt

Drei Schülerinnen der AHS Korneuburg schwangen gemeinsam mit Michael Reiter - er unterrichtet Bildnerische Erziehung und Technisches Werken - die Pinsel und brachten die Streetart-Kunst am Haus von Leopold Fetter an. Die Ausführung dauerte rund neun Stunden. Endlich konnten die Malarbeiten abgeschlossen werden, denn der ursprüngliche Zeitplan sah September 2022 dafür vor, es war witterungsbedingt jedoch nicht möglich. Die Farbe für die Grundierung wurde von Leopold Fetter zur Verfügung gestellt.

Ein Projekt der Bürgerbeteiligung

Rückblick: Das Projekt „Streetart“ wird, auf Anregung von Bettina Stuttner, über die Bürgerbeteiligung Korneuburg, im Lebensbereich „Vielfalt & Kultur“ bearbeitet. Für diese Wandgestaltung im Streetart-Stil in der Kirchengasse gingen insgesamt 29 Vorschläge bei der Bürgerbeteiligung ein. Nach der Präsentation der eingereichten Bilder fand die Sitzung von einer unabhängigen Jury im Sommer 2022 statt. Dabei wurden die Bilder durch die Juroren Bettina Stuttner, Gertraud Kucera, Leopold Fetter und Wolfgang Peterl bewertet. Bei den drei erstgereihten Kunstwerken konnten Schüler der AHS Korneuburg überzeugen, es wurde das Siegerbild von Florice ausgewählt.

Ausblick: Es wird eine Informationstafel neben der Streetart-Kunst in der Kirchengasse errichtet. In den nächsten Monaten ist die Meinung der Korneuburger zu dieser Art der Wandgestaltung gefragt, denn mit der Aktion soll auch das Bewusstsein gegen das „wilde“ Besprayen von Wänden gestärkt werden. Der Fragebogen zur Streetart liegt in der Stadtbücherei (Kirchengasse 4-6) und im Bürgerservice (Rathaus, Hauptplatz 39) auf.

Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser sagt: „Graffiti und Street Art sind Ausdrucksmittel der jungen Generation und wir wollen diese Art der Kunst gerne im Stadtbild fördern. Wichtig ist der Stadtgemeinde und Bürgerbeteiligung der respektvolle Umgang und wir hoffen, dass keine beleidigenden oder diskriminierenden Inhalte auf das Kunstwerk geschmiert werden.“