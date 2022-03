Korneuburger Gemeinderat: Kluft zwischen Parteien wächst

Die letzte Gemeinderatssitzung offenbarte, wie tief die Kluft zwischen der ÖVP auf der einen und SPÖ, FPÖ und NEOS auf der anderen Seite in den letzten Wochen und Monaten geworden ist. Nachdem sich der Initiativantrag der Interessengemeinschaft „Lebenswertes Korneuburg“ nicht auf der Tagesordnung der Sitzung fand, brachten das Dreigespann SPÖ/FPÖ/NEOS einen Dringlichkeitsantrag mit den Forderungen ein.

Das „Theater“ geht weiter ...

Wie berichtet, haben die Initiatoren von „Lebenswertes Korneuburg“ rund 1.000 Unterschriften bei der Stadtgemeinde abgegeben. Sie fordern einen „Stopp der massiven Bodenversiegelung“, die Einhaltung des eigenen Leitbilds bei der Flächenwidmung und Bebauung sowie eine Volksbefragung bei größeren Wohnungsbauvorhaben. Bei 168 bestätigten Unterschriften von Wahlberechtigten muss das Anliegen im Gemeinderat behandelt werden.

Für ÖVP-Stadtchef Christian Gepp ist klar: Fällt die Prüfung positiv aus, steht der Antrag auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung. Foto: NÖN

Dass der Initiativantrag nicht auf die Tagesordnung genommen wurde, begründete ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp mit dem rechtlichen Prozedere. Die Verwaltung müsse die Unterschriften noch prüfen. Dass offenbar mehrere Unterschriftenlisten der letzten Jahre zusammengeführt wurden, mache die Sache unübersichtlich. „Da stehen Leute drauf, die vor drei Jahren verstorben sind“, erläutert der Stadtchef. Und auch Nicht-Korneuburger und Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, hätten unterzeichnet.

In der Gemeinderatssitzung, der auch Initiatoren und Unterstützer der Interessensgemeinschaft als Zuhörer beiwohnten, stieß die Nichtbeachtung bei SPÖ, FPÖ und NEOS auf Unverständnis. „1.000 Unterschriften müssen ernst genommen werden“, befand FPÖ- Gemeinderat Hubert Keyl in der Sitzung. „Wir von den Opposi tionsparteien sind sehr gerne das Gehör der Bürger von Kor neuburg“, sprach SPÖ-Frak tionsobmann Martin Peterl in Richtung der Zuhörer.

Bei der Diskussion über die Dringlichkeitsanträge ging es dann so richtig zur Sache – teils weit unter der Gürtellinie (siehe Zitate). Da kam dann die Umwidmung der Lagerhausgründe – die SPÖ wirft der ÖVP „Anlasswidmung“ vor – genauso zur Sprache wie das Bevölkerungswachstum der Stadt. Die Gemeinderäte von SPÖ, FPÖ und NEOS warfen der absolut regierenden ÖVP vor, die Anliegen der Bürger nicht ernst zu nehmen.

Die Grünen wurden von dem Antrag überrascht, wie Stadträtin Elisabeth Kerschbaum nach der Sitzung kritisierte: „Ziel der Aktion war sicher keine sachliche Diskussion über Verbesserungen im Ablauf von Widmungsänderungen, die wirklich notwendig wäre.“ Etliche Forderungen des oppositionellen Antrags seien organisatorisch und rechtlich gar nicht umsetzbar, gab sie zu denken. „Wenn wir jede Widmungsänderung einer Volksbefragung unterziehen würden, hätten wir mindestens zehn Volksabstimmungen pro Jahr“, betonte Kerschbaum, die in der Aktion ein „parteipolitisches Draufhauen“ ortet.

„Auch ich kann mich mit vielen Zielen des Initiativantrags identifizieren“, betonte Gepp. Eine Volksbefragung für größere Bauvorhaben hält auch er für nicht realisierbar: „Das ist ein Aufwand wie bei einer Wahl“, verdeutlicht er. Und er gibt zu denken, dass alle Korneuburger befragt werden müssten. Bezugnehmend auf den geplanten Kreisverkehr in der Laaerstraße sagt er: „Wenn man alle fragen würde, ich weiß nicht, wie das ausginge ...“ Aber bereits jetzt könne jeder bei jeder Änderung des Flächenwidmungsplans eine Stellungnahme abgeben.

Dass das Bevölkerungswachstum aktuell über den Durchschnitt liegt, stellt der Stadtchef nicht in Abrede. Langfristig betrachtet befinde man sich aber im Schnitt, verweist er und sagt: „Ich bin überzeugt, dass der Bauboom in den nächsten zwei Jahren noch anhalten wird.“

Letztlich wurde der von der Opposition verlesene Initiativantrag mit den Stimmen von ÖVP und Grünen in den Bauausschuss verwiesen, SPÖ, FPÖ und NEOS stimmten dagegen.

