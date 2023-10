Das Mysterium um den Bohrturm „Roseldorf 25“

Im Grenzbereich zwischen den Gemeinden Niederhollabrunn und Großmugl befand sich ein mittlerweile wieder abgebauter Bohrturm, der in der Bevölkerung die eine oder andere Frage aufgeworfen hatte. Die NÖN hat sich mit dem Mysterium rund um das markante Objekt in einer sonst so stimmigen Landschaft beschäftigt.

Der wundersame Bohrturm hörte auf den Namen „Roseldorf 25“ und wurde von der OMV errichtet. Laut dem Energie-Konzern verfolgte man mit der Bohrungsstätte den Zweck, die Produktion aus dem bestehenden Gasfeld Roseldorf zu optimieren. Obwohl die Gassonde nach der Großmugler Katastralgemeinde Roseldorf benannt wurde und auch das gleichnamige Gasfeld anzapfte, stand sie selbst aber in der Niederhollabrunner Katastralgemeinde Streitdorf.

Der Niederhollabrunner Bürgermeister Jürgen Duffek geht näher auf das OMV-Objekt ein: „Man wollte bereits vor meiner Amtszeit als Bürgermeister an besagter Stelle mit der Gasbohrung starten. Damals gab es aber noch tierschutzrechtliche Bedenken, die heute anscheinend nicht mehr gegeben sind. Als Gemeinde hatten wir hier wenig Mitspracherecht, da der gesamte Prozess vom Bergbaugesetz geregelt ist. Wir als Gemeinde sind nicht vom gesetzlichen Anwendungsbereich erfasst. Die Errichtung des Bohrturms war somit eine Sache zwischen der OMV, dem Bund und natürlich den Grundeigentümern.“

Seit geraumer Zeit zapft die OMV also nun schon den für das Gasfeld Roseldorf optimalen Bohransatzpunkt an. Der Großteil der Gasquellen liegt dabei aber eigentlich im Niederhollabrunner Gemeindegebiet und wird aus einer Tiefe von 1.590 Metern von der Gassonde gewonnen. Die Gemeinde bleibt für die Umstände rund um den Bohrturm aber auch nicht vollkommen unentschädigt. „Es gibt mit der OMV die Abmachung, dass sie sich während der Arbeiten an den Güterwegen beteiligt“, erklärt Duffek.