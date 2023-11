Kuh-Krimi: Zwischen Inzucht, Betrug und Kontrollorgan-Versagen

Seit einiger Zeit ziert eine äußerst skurrile Kundmachung die Amtstafel der Niederhollabrunner Marktgemeinde. Die Rede ist von einer Verlustanzeige von sieben Kühen. Die NÖN hat sich auf Ursachenforschung begeben und herausgefunden, wie mehr als ein halbes Dutzend Kühe spurlos verloren gehen konnten.

Ursprünglich standen die Nutztiere im Eigentum eines Streitdorfer Landwirten. Da dieser jedoch frühzeitig seine Pension antreten konnte, beschloss er vor fast zehn Jahren seine Kühe anderen Personen zur Bewirtschaftung bereitzustellen. Laut Artikel 3 Absatz 1 der EU-Durchführungsverordnung in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit bestimmter gehaltener Landtiere müssen sowohl Geburten, Tode als auch Verfrachtungen von Kühen innerhalb Österreichs in der AMA-Rinderdatenbank eingetragen werden.

So hielt sich auch der Landwirt an diese EU-Verordnung und meldete vor etwa zehn Jahren eine Familie aus Leitzersdorf als bewirtschaftendes Unternehmen für die Kühe an. Über die Jahre hinweg folgte eine Familie aus Obermallebarn, eine Privatperson mit Wurzeln in der Gemeinde Niederhollabrunn sowie letztendlich ein Landwirt aus Karnabrunn. In den offiziellen Registern wechselten die Kühe somit regelmäßig den Betrieb.

Ableben brachte brisante Details ans Licht

Als der Streitdorfer Landwirt im Frühjahr des aktuellen Jahres trotz seines schlechten gesundheitlichen Zustandes nicht im Krankenhaus bleiben wollte, wurde Niederhollabrunns Bürgermeister Jürgen Duffek von der Polizei kontaktiert. „Überraschenderweise hat sich die Exekutive damals im Auftrag des Landwirten bei mir erkundigt, wer die Tiere versorgen könnte. Erst nachdem wir das klären konnten, war er beruhigt und ließ sich operieren“, so Duffek.

Nachdem sich der Mann nach der erfolgreichen Operation gedanklich bereits auf dem Weg nach Hause befand, verstarb er jedoch. In den Wochen nach seinem Tod kamen schließlich nach und nach brisante Details ans Tageslicht. So soll er trotz seiner Frühpensionierung seinen landwirtschaftlichen Betrieb weitergeführt haben. Unterstützt wurde er von einem langjährigen Mitarbeiter, der aber zu keinem Zeitpunkt offiziell angemeldet gewesen sein soll.

Die vier verschiedenen Bewirtschafter, die über die Jahre hinweg in der AMA-Rinderdatenbank angeführt wurden, sollen mit Blick auf die Kühe nur Schein-Betriebsführer gewesen sein. Die Nutztiere selbst sollen nie bei diesen Unternehmern untergekommen sein, sondern stets beim frühpensionierten Landwirten gelebt haben. Es steht somit der Vorwurf im Raum, dass dieser zu Lebzeiten trotz seiner Frühpensionierung aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten Profit schlagen wollte und zur Verschleierung dieser Umstände Drittparteien als offizielle Bewirtschafter anführte.

Karnabrunner Landwirt schildert Chronologie

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts hat sich die NÖN mit dem Landwirten aus Karnabrunn in Verbindung gesetzt, der sich laut AMA-Rinderdatenbank zuletzt um das besagte Vieh gekümmert haben soll. „Der damalige Vorbewirtschafter der Rinder und Kühe hat mir das Angebot gemacht, dass ich fortan als Betriebsführer für diese Tiere auftreten könnte. In Folge dessen stellte er den Kontakt zwischen dem Landwirten und mir her. Da ich als bloßer Ackerbauer keine passenden Weideflächen für die Tiere habe, hat er mir damals angeboten, dass das Vieh auf seiner Weide unterkommen kann und er sich zudem einfachheitshalber um deren Versorgung kümmert“, führt der Karnabrunner Landwirt aus, wie der Kontakt zustande kam.

Im Gegenzug für die Eintragung als Bewirtschafter der Kühe wurde dem besagten Landwirt auch eine entgeltliche Entschädigung zugesichert. Er spricht davon, dass er das Angebot damals äußerst naiv annahm: „Im Nachhinein war ich viel zu leichtgläubig und habe gleichzeitig auch viel zu wenig hinterfragt. Eine Zeit lang ging das alles aber ohne große Probleme gut.“

Erst mit dem Tod des Streitdorfer Landwirten wurde dem Karnabrunner bewusst, wie heikel die Situation ist, in der er sich befindet: „Von seinem frühzeitigen Pensionsstatus sowie den Details um seinen langjährigen Mitarbeiter habe ich erst nach seinem Ableben mitbekommen. Zeitgleich hat mich auch die AMA als Bewirtschafter der Kühe kontaktiert und eine Prüfung meines Betriebs eingeleitet. Ich habe mich sofort kooperativ gezeigt und wollte den Sachverhalt bestmöglich aufklären.“

Jahrelange Inzucht im Kuhstall

Bei der Rinderprüfung der AMA kamen schließlich erschreckende Zustände mit Blick auf die Herkunftsregistrierung der Tiere ans Tageslicht: „So gut wie alle 90 Tiere wurden über die Jahre hinweg nicht gesetzeskonform registriert. Die Ohrmarken stimmten oft nicht mit den Nummern in der Datenbank überein. Zudem haben die Tiere mit ihren verwandten Artgenossen teilweise Inzucht betrieben. Dieses Chaos hat sich über all die Jahre hinweg immer weiter zugespitzt, ehe ich dann dafür vollkommen naiv die Verantwortung übernommen habe.“

Im Zuge dessen kam es auch zur kuriosen Verlustanzeige am Niederhollabrunner Gemeindeamt: „Gemeinsam mit der BH, der AMA sowie der Amtstierärztin habe ich dann alle Tiere ärztlich untersuchen und im Anschluss wie vorgeschrieben registrieren lassen. Da sich in der Rinderdatenbank aber immer noch die Erkennungsnummern von Kühen befanden, die schon Jahre zuvor gestorben, weiterverkauft oder geschlachtet worden sind, habe ich mich mit der AMA darauf geeinigt, dass wir als Lösung dieses Problems eine offizielle Verlustanzeige aussenden. Die Tiere gibt es somit eigentlich nicht mehr.“

Für seine Leichtgläubigkeit habe der Landwirt bereits ein schmerzhaftes Lehrgeld bezahlt: „Zur Aufklärung dieser desaströsen Zustände habe ich fast 40.000 Euro aufbringen müssen. Zeitgleich habe ich nie einen Cent gesehen. Aktuell werden meine rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf diese Causa geprüft.“

Zeitgleich nimmt er aber den Streitdorfer Landwirten in Schutz: „Ich denke nicht, dass er hier wissentlich irgendwelche betrügerischen Tätigkeiten abwickeln wollte. Der Mann hat seine Tiere über alles geliebt und hat wohl einfach eine Möglichkeit gesucht, wie er trotz seiner Frühpension weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen kann. Ich weiß, dass er zu Lebzeiten immer wieder sehr viel Geld für die Tiere ausgeben musste, obwohl seine finanziellen Möglichkeiten begrenzt waren. Das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist der Fakt, dass hier fast ein Jahrzehnt lang sämtliche Registrierungsprozesse rund um die Rinder schlampig abgewickelt wurden. Zudem gab es auch seitens der offiziellen Kontrollorgane zu wenig Überwachung. Leider bin ich nun die Person, die das alles ausbaden musste.“