Streit um Rodung und desolate Weinkeller

Werbung

Nachdem die Gemeinde zuletzt in Streitdorf mehrere Feldwege freigeschnitten hatte, stieß man bei der Liste Schachel auf Empörung: Man trete zwar schon seit geraumer Zeit dafür ein, Wege regelmäßig auszuschneiden, „in Streitdorf wurde jedoch ein Waldstück wortwörtlich niedergerodet, was einen viel zu heftigen Eingriff in die Natur darstellt“, spricht LSP-Gemeinderat Johannes Schachel von zu radikalen Maßnahmen.

Zudem prangert er an, dass die dadurch ans Tageslicht gekommenen Weinkeller eine massive Bedrohung darstellen könnten: „Für mich sind das ganz klar tickende Zeitbomben, die entweder weggeräumt oder saniert werden müssen. Da wir laut Bürgermeister Duffek eine reiche Gemeinde sind, schlage ich vor, dass wir die Besitzer der Weinkeller bei der Sanierung mit adäquaten Förderungen unterstützen.“ So könnte diesem Kulturgut Leben eingehaucht werden.

Und er hat einen Finanzierungsvorschlag: Die Mittel könnten durch den Holzverkauf des niedergehackten Waldstücks in die Gemeindekassa gespült oder mithilfe der Impfprämie realisiert werden. Man müsse jedenfalls handeln, „um ein Horrorszenario zu verhindern“.

ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek erklärt: „Wir sind unter der Beratung eines ausgebildeten Försters zu dem Entschluss gekommen, dass es am meisten Sinn macht, die dortigen Eschen, Sträucher und hohlen Bäume wegzuschneiden.“ Dadurch werde eine Naturverjüngung ermöglicht. „Solche Maßnahmen sehen zu Beginn immer brutal aus, sie sind ökologisch gesehen aber am sinnvollsten.“ Der Stein sei erst aufgrund diverser Meldungen der Liste ins Rollen gekommen: „Diese Feldwege wurden das letzte Mal vor 25 Jahren freigeschnitten.“

Handlungsbedarf bei den Weinkellern

Problematisch sieht er aber auch die „dortigen Weinkeller und Gebäude, die unter anderem auch Herrn Schachel selbst gehören“. Duffek erläutert: „Sie sind entweder Ruinen oder knapp davor, als solche zu gelten. Ich gebe ihm somit recht, dass man hier handeln sollte.“

Schachels Forderung nach einer Gemeindeförderung weist er aber zurück: „Der Holzverkauf stellt in keiner Weise ein Plusgeschäft für die Marktgemeinde dar.“ Verwundert ist Duffek über den Impfprämien-Vorschlag: Dieses Zuckerl für Gemeinden hat der Nationalrat nicht beschlossen. „Gott sei Dank hat Schachel in unserer Gemeinde nichts zu sagen, schließlich wünscht er sich öffentliches Gemeindegeld, das gar nicht existiert. Es wäre schön, wenn er seine Bemühungen künftig lieber in die Sanierung seiner desolaten Gebäude stecken würde.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.