Erfolg mit Energie Gemeinschaft

Zur Jahreshauptversammlung der oberrussBACHER Erneuerbare Energie Gemeinschaft am kommenden Freitag gibt es auch eine Beratung durch Energieexperten des unabhängigen Tarifvergleichsportals „durchblicker“. Sie werden über aktuelle Entwicklungen am Energiemarkt informieren. Viele EVN-Kunden sind angesichts der Kündigungen verunsichert, begründet Rudolf Ellinger von der oberrussBACHER EEG die Veranstaltung.

Die EEG selber ist ein Erfolgsmodell, über 50 Prozent der Oberrussbacher Haushalte sind bereits beteiligt. Der Boom startete aber erst im vergangenen Herbst, als nach einem Testlauf das System für die Verbrauchsmessung geändert wurde. Seitdem werden alle 15 Minuten verbrauchter und produzierter Strom erfasst, sagt Ellinger.

Wurde der Solarstrom bis dato nur von Privaten ins Netz eingespeist, steht eine Bürger-Photovoltaikanlage unmittelbar vor dem Netzanschluss. Dazu hat der Verein EEG auf einer gemieteten Dachfläche eine eigene PV-Anlage installiert, sagt Ellinger. Dies hat Preisvorteile. „Wir sind ja Stromhändler und haben beim Einkauf des Solarstroms die Einspeisetarife der großen Stromerzeuger als Konkurrenz“, erklärt Ellinger.

Trotzdem kann ein Haushalt rund 150 Euro pro Jahr an Stromkosten sparen, wenn er der EEG beitritt. Denn allein die Netzgebühren sinken um rund 57 Prozent. Voraussetzung für große Einsparung ist allerdings, „die Energie dann zu nützen, wenn sie verfügbar ist, also am Tag“, so Ellinger.

Das Anwachsen von etwa zwölf Mitgliedern noch im vergangenen September auf mittlerweile über 60 stellt allerdings Ellinger und EEG-Mitbegründer Johannes Bacher vor das Problem, „dass die Verwaltung sehr zeitintensiv ist“. Weniger Arbeit wird es wohl auch nicht werden, denn Ellinger rechnet damit, dass weitere Haushalte bei der EEG mitmachen.

