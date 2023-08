Trainer Bajguric verpasst Saisonstart

Der Saisonauftakt hätte kaum schwerer ausfallen können: Osman Bajguric muss mit seinen Großkrutern am Freitagabend zum Topfavoriten auf den Titel, Deutsch-Wagram. Wobei er selbst gar nicht dabei ist: Aufgrund eines lange gebuchten Urlaubs muss er eine Woche auf sein Debüt warten. Dann geht es gegen Poysdorf.

Im Sommer sollte Bajguric eigentlich die Rollen tauschen. Die Spielerkarriere wollte er beenden, um als Trainer als Nachfolger von Alen Orman an der Seitenlinie zu stehen. Aber es kam anders, für ihn nicht unerwartet: „Weil in der Vorbereitung immer wieder Spieler ausgefallen sind, habe ich sehr oft spielen müssen. Also von Karriereende keine Rede, aber das war zu erwarten (lacht).“ Damit fehlt „Ossi“ in Deutsch-Wagram gleich auf zwei Positionen: als Trainer und als Abwehrspieler.

Coaching übernimmt Vereinslegende Herbert Weingartshofer

Zwar fällt auch Rechtsverteidiger Thomas Rebl aus, Bajguric glaubt aber an die Sensation: „Wenn wir hinten gut stehen und Nadelstiche nach vorne setzen, können wir was mitnehmen. Wichtig ist, dass wir nicht schnell das Gegentor bekommen.“ Vereinslegende Herbert Weingartshofer wird ihn als Trainer ersetzen.

Die Vorbereitung war positiv, blickt Bajguric zurück, auch mit den Neuzugängen Nikola Gagic, Rok Mohorko und Igor Bosnjak ist er zufrieden. Vor allem von Gagic ist er begeistert: „Er ist ein Topspieler, der die Mitspieler einteilt, eine super Verstärkung.“

Nur die Suche nach einem Stürmer blieb erfolglos und Marko Kupresak, der vorne spielen kann, fällt mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber länger aus. „Wir werden es aber als Kollektiv lösen“, kündigt Bajguric an. Im letzten Vorbereitungsspiel klappte das ganz gut, beim 5:2 gegen Drasenhofen gelangen fünf Tore. Die Neuen Mohorko (2) und Gagic trafen.