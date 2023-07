Vereine und Blaulichtorganisationen präsentierten sich in Korneuburg

Der Hauptplatz mutierte letzten Freitag zu einer riesigen Auslage der Freiwilligen-Organisationen und Vereine. Dank einem ansehnlichen Rahmenprogramm mit den unterschiedlichsten Musikdarbietungen der MF-Big Band Korneuburg, der „Bisamberger Kirtagsmusi“ und Austropop-Hits mit Alfred und Roman Pertl, sowie einem eigenen Kinderrevier samt Luftburgen genoss man einen durchaus rhythmischen Nachmittag, gewürzt mit einer gehörigen Portion an Informationsflut.

Radio-Korneuburg-Reporter Ewald Priessnitz interviewte eloquent und launig Bezirksinspektor Rauscher und seine Polizei-Kollegin Riccarda Schnell. Foto: Preineder

Bei den Blaulichtorganisationen konnte man sich nicht nur gastronomisch versorgen lassen, sondern sich auch trefflichst über die Einsatzgeräte und die Arbeit von Rettung, Feuerwehr und Polizei kundtun. Als Fix-Treffpunkt für alle Tierfreunde erwies sich der Platz vor dem Rathauseingang, wo man die Österreichische Rettungshundebrigade bei ihren Vorführungen bewundern konnte.

Isabelle Biegenzahn-Friedrich, Sophie Bogendorfer, Anna Hofmann und Katrin Krottendorfer zeigten stolz das selbst entworfene Wappen der Mädchenverbindung Laetitia. Foto: Preineder

Und natürlich nutzten die zahlreichen heimischen Vereine, wie etwa die Mädchenverbindung Laetitia, der Imkerverein, Schachverein, Sozialmarkt, die Pfarre oder auch der Museumsverein, um nur einige zu nennen, die Möglichkeit sich hier zu präsentieren und für Mitglieder zu werben. Immer dabei an vorderster Stelle das „Radio Korneuburg“, deren Reporter in eloquenter und unterhaltsamer Art und Weise die Vereinsmitglieder und deren Inhalte vorstellten und somit einen noch tieferen Einblick in die unterschiedlichsten Tätigkeiten boten.

Das Angebot wurde von den Besuchern jedenfalls begeistert angenommen und auch die anrainende Gastronomie dürfte sich über eine erhöhte Kundenfrequenz gefreut haben. Alles in allem: eine Win-Win-Situation.