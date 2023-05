Bösmüller öffnet für Schüler die Pforten

Der Verband der Druck-Medien möchte in der Aktionswoche Schülern die Welt des Druckes näherbringen: Dort werden jährlich Lehrlinge in den Bereichen Drucktechnik, Druckvorstufe, Medienfachfrau oder Medienfachmann sowie in der Endverarbeitung aus. Sie alle braucht es, um Papier, Kunststoff, Glas oder Metall zu bedrucken und daraus Zeitungen, Bücher, Warnschilder, Behälter oder auch Verpackungen zu produzieren.

Foto: Verband Druck MedienDruckhaus Scharmer

Teilnehmen können alle interessierten Schulen. Anmeldung und Terminbuchung erfolgt online unter www.druckmedien.at/aktionswoche/ Begleitend dazu gibt es ein Quiz sowie Unterrichtsmaterialien von der Volksschule bis zur Oberstufe zu den Themen „Wie kommt der Druck in mein Buch?“, „Technik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beispiel der Druckbranche“ und „Wir machen eine Zeitung“.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.