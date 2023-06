Dem Straßenmeister über die Schulter geblickt

Wie wichtig die Straßenmeisterei für den Ausbau und die Erhaltung der Straßen ist, davon konnten sich die Gäste beim Tag der offenen Tür in Höbersdorf überzeugen. Mit modernsten Maschinen und Geräten, bei denen auch viel Wert auf alternative Energieformen gelegt wird, betreut die Straßenmeisterei Sierndorf 219 Kilometer Landesstraßen in acht Gemeinden. Angeführt wird die 39 Personen starke Truppe von Straßenmeister Ulrich Rinner und Betriebsleiter Markus Hütt, die von Gerda Brandstetter in der Kanzlei unterstützt werden.

Das Arbeitsgebiet umfasst unter anderem die Erhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Straßen, die Pflege der Bankette und Böschungen, das Aufstellen von Verkehrszeichen und Schneezäunen, Katastropheneinsätze, Schneeräumung, Streuung der Fahrbahn und noch vieles mehr.

„Straßenmeister-Pionier“ Millmann zum 98er gratuliert

Bei einer Führung überzeugten sich die Ehrengäste - wie Straßenbaudirektor Josef Decker, EU-Parlamentsabgeordneter Lukas Mandl, Stockeraus Bürgermeisterin Völkl und Sierndorfs Bürgermeister Ernst Kreuzinger sowie die zahlreich erschienen Besucher vom hohen Standard der Sierndorfer Straßenmeisterei. Das Um und Auf sind aber gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter: Der NÖ Straßendienst gilt als einer der größten Ausbildungsbetriebe, das begründet das Erfolgskonzept des Dienstleistungsunternehmens.

Das Sierndorfer Team empfing außerdem einen ganz besonderen Ehrengast. Ulrich Rinner begrüßte den „Pionier“-Straßenmeister Paul Millmann mit den Worten: „Ich freue mich ganz besonders, dass mein Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgänger heute hier anwesend ist und gratuliere ihm nachträglich zu seinem 98. Geburtstag, den er am 10. Juni feiern durfte.“