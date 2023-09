In vielen Organisationen war oder ist Josef Wolf aktiv. Der gebürtige Niederrussbacher startete seine Karriere 1975 bei der Post, ab 1985 bis zur Schließung leitete er das Postamt von Russbach.

Mit 16 Jahren war es für Wolf ganz normal, der Feuerwehr beizutreten. Allerdings wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er von 1988 bis 1996 sogar Kommandant werden sollte. Auch mit 67 Jahren hilft er noch und fährt bei Einsätzen noch mit. Die Feuerwehrjugend wurde unter seiner Führung gegründet.

Auch das Dorfbildungswerk hatte es Wolf angetan. „Es gab damals viele Jugendliche, die daheim in der Landwirtschaft gearbeitet haben“, erinnert er sich. Für diese Gruppe hat man Kränzchen veranstaltet und Mopedkurse organisiert. Durch dieses Organisieren kam er auch mit dem Roten Kreuz in Verbindung. Die Folge: Seit 1981 organisiert Wolf die Blutspenden in der Gemeinde.

Politisch gehörte Wolf seinerzeit der Jungen ÖVP an, von 1980 bis 1990 war er im Gemeinderat aktiv. Ein weiteres Engagement war für ihn nicht attraktiv.

Über 1.000 Bücher im Regal

Lesen ist eines seiner größten Hobbys: „Ich habe über 1.000 Bücher.“ Vor allem die Geschichte interessiert ihn dabei: „Mich interessiert alles, was älter ist als ich“, sagt Wolf. Wohl deshalb besitzt er neben alten landwirtschaftlichen Geräten auch eine Ziegelsammlung. Aktiv ist Wolf beim Kameradschaftsbund und bei der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger. Er betont aber, dass diese Vereinigung nichts mit rechtem Gedankengut zu tun habe.

Beim Traktorverein ist Wolf mittlerweile nur noch einfaches Mitglied, seinen Steyr 40, den „Familientraktor“, liebt er aber. 1967 fuhr er am Beifahrersitz mit seinem Vater vom Steyr-Werk in St. Valentin nach Hause.

Mit Wehmut blickt Wolf auf Kulturveranstaltungen in der Gemeinde: „Wir haben das strengste Jugendschutzgesetz! Unter 50 Jahren kommt keiner rein“, kommentiert er das Desinteresse der Jungen an derlei Veranstaltungen.

Mit viel Liebe widmet er sich der Blühpracht in seinem Garten. Bei aller Schönheit bekennt Wolf: „Eigentlich bin ich der Sklave des Gartens.“