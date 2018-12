Stockerau wählt am 24. März neuen Gemeinderat .

In Stockerau wird am 24. März 2019 der Gemeinderat neu gewählt. In der Stadt im Bezirk Korneuburg sind aktuell weniger als zwei Drittel der Mandate besetzt. Den Termin für den Urnengang hat der für Gemeindewesen zuständige LHStv. Franz Schnabl (SPÖ) am Dienstag bekanntgegeben.