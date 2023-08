Zahl der Privatinsolvenzen schnellt in die Höhe

Für viele Menschen ist es angesichts der Teuerungswelle weiterhin schwierig den Alltag finanziell zu bewältigen. Österreichweit stiegen laut aktueller Hochrechnung die Privatinsolvenzen im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,4 Prozent, während die durchschnittliche Gesamtverschuldung von 111.000 Euro auf 94.000 Euro gesunken ist. Die Lage bleibt weiterhin angespannt. Die für den Bezirk Korneuburg zuständige Schuldnerberatungsstelle in Hollabrunn verzeichnete für Korneuburg einen Anstieg von 38 auf 47 eingetragene Privatinsolvenzen im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Michael Lackenberger, Geschäftsführer der niederösterreichischen Schuldnerberatung, erklärt im NÖN-Gespräch: „Der Hauptgrund für die Privatinsolvenzen sind nicht wirklich die Teuerungen, sondern Arbeitslosigkeit und das bereits seit Jahrzehnten. Die Teuerungsrate macht es den Menschen zwar schwerer durch den Monat zu kommen, hat mit den Privatkonkursen allerdings nicht wirklich etwas zu tun." Aus diesem Grund stehe man auch immer in Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice. Eine geregelte Schuldensituation erhöhe immerhin die Chance wieder berufstätig zu werden.

Ein Grund für die steigenden Privatinsolvenzen seien unter anderem auch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. „Durch die zahlreichen Lockdowns wurde die Schuldensituation oft nicht in Angriff genommen, weil die Gläubiger zurückhaltender waren. Ein Nachholbedarf, der wohl noch einige Jahre andauern wird. In den zwei Corona-Jahren war bei der Schuldnerberatung weniger los, aber das Vorkrisenniveau wurde bereits wieder erreicht", so Lackenberger. Die Inflation verkompliziere das Ganze zusätzlich, da bei manchen Klienten die Schuldensituation von der Sorge, finanziell durch den Monat zu kommen, verdrängt wird.

Selbst die Anfahrt zur Beratung kann sich für manche zur Kostenfrage gestalten. In diesem Fall bietet sich die telefonische Beratung oder ein Termin zu einem Sprechtag an. Die Sprechtage finden zu unterschiedlichen Zeitabständen in allen Bezirken statt. Termine können unter www.sbnoe.at eingesehen werden oder bei einem Anruf bei der jeweiligen Regionalstelle abgefragt werden.

Versäumter Erstkontakt

Ein üblicher Fehler vieler Schuldner ist, dass sie erst viel zu spät den Erstkontakt mit der Schuldenberatung in Erwägung ziehen. Selbst bei kleineren Verschuldungen ist es empfehlenswert, sich an die kostenlose staatliche Beratung zu wenden. „Bei den Erstkontakten haben wir eine Steigerung von 18 Prozent in Niederösterreich", resümiert Lackenberger. Bei dieser gesteigerten Nachfrage komme es je nach Region zu längeren Wartezeiten. Laut Lackenberger würde sich hierbei eine Budgetaufstockungen lohnen, denn: „Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien aus dem Jahr 2013 besagt, dass jeder Euro, den die öffentliche Hand in die staatlich anerkannte Schuldenberatung steckt, um das 5,3-fache wieder zurückfließt." Verschuldete wären wieder auf dem Arbeitsmarkt verfügbar und würden dem Staat Steuereinnahmen bringen, anstatt durch das Beziehen von Sozialleistungen zusätzliches Geld zu kosten.

Doris Pamminger, Betreiberin des Sozialgreißlers in Korneuburg, bemerkte ebenso einen Anstieg an Interessenten: „Wir haben fast täglich Neuanmeldungen für unseren Sozialmarkt. Andererseits entfallen Teile unserer Stammkundschaft, da die Mieten in Korneuburg und Umgebung zu teuer wurden. Wir haben ehemalige Kunden, die nach Kärnten gezogen sind, weil dort die Mieten im Vergleich zum Speckgürtel Wiens viel niedriger sind."

Plötzliche Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit bei gleichbleibenden Fixkosten haben bereits zur Zeit der Pandemie die Nachfrage erhöht. „Doch jetzt mit dem Einsetzen der Teuerungswelle hat es wahnsinnig viele erwischt. Neben Pensionisten und Alleinerziehenden haben wir auf einmal viele Berufstätige unter unseren Kunden. Größtenteils Frauen, die nur einen Teilzeitjob machen können oder von ihren Arbeitgebern nicht mehr Stunden bekommen. Gerade der Lebensmittelhandel ist momentan auf Teilzeit umgestiegen", so Pamminger.

Um im Sozialgreißler einkaufen zu können, muss man sich anmelden. Hierzu erscheint man am besten während der Öffnungszeiten ab 14 Uhr im Geschäftslokal. Pamminger erklärt die Bedingungen für eine Anmeldung folgendermaßen: „Es bestehen Einkommensgrenzen von 1.400 Euro für einen Einpersonenhaushalt; zusätzlich 300 Euro pro Erwachsenen und 250 Euro pro Kind, aber in Anbetracht der aktuell enormen Fixkosten gehen wir mehr oder weniger auf fast jede Situation ein."

Besonderes Lob hat Doris Pamminger für die Partner des Sozialgreißlers übrig: „Wir sind zum Glück mit Ware sehr gut versorgt. Jedes Geschäft, jeder Betrieb und jeder Supermarkt ist sehr bemüht uns das maximal Möglichste an Waren zu spenden. Darüber hinaus erhalten wir auch tolle Unterstützung aus der Bevölkerung. Für die derzeitigen Verhältnisse sind wir im Vergleich zu anderen Sozialmärkten mehr als gut versorgt. Ursprünglich hatten wir das Projekt mit Privatkapital aufgebaut, doch mittlerweile tragen sich selbst die monatlichen Fixkosten von 8.000 Euro durch die Einnahmen."

Wer den Sozialgreißler ehrenamtlich unterstützen will, kann ebenso wie Neukunden ab 14 Uhr während der Öffnungszeiten im Geschäftslokal erscheinen oder Warenspenden vorbeibringen.

Besonders benötigte Warenspenden sind derzeit:

Haarshampoo

Duschgel

Zahnpasta

Damenhygieneprodukte

Zucker

Öffnungszeiten des Sozialgreißlers:

Montag 14.00 - 18.30 Uhr

Dienstag 12.00 - 17.00 Uhr

Donnerstag und Freitag 11.00 - 17.00 Uhr

Samstag 10.00 - 15.00 Uhr

Mittwoch, Sonn- und Feiertag: geschlossen

Zuständige kostenlose Schuldnerberatung für den Bezirk Korneuburg:

2020 Hollabrunn, Theodor Körnergasse 3/2. Stock/Top 5

Kontakt:

Telefon: 02952/20431

E-Mail: hollabrunn@sbnoe.at

Webseite: www.sbnoe.at

Schuldnerberatung Hochrechnung Bezirk Korneuburg 1. Halbjahr 2023:

Erstkontakte: 93

Erstberatungen: 52

Weitere Beratungen: 178

Beratene Personen: 134

Durchschnittsverschuldung (in Bezug auf Erstberatungen): 96.525 Euro