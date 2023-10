Bezirk Korneuburg: Wohnangebot sinkt, Preissteigerung bremst Neubauten

Wohnen und Bauen ist teuer geworden. Das merken Makler, Bauherren und Banken gleichermaßen. Laut einer WKO-Erhebung sind Baugrundstücke im Bezirk Korneuburg im Vergleich zum Vorjahr um 9,21 Prozent gestiegen, bei neuen Eigentumswohnungen sind es plus 5,90 Prozent, bei gebrauchten sogar 6,94 Prozent. Einfamilienhäuser wurden im Schnitt um 5,12 Prozent teurer, Mietwohnungen sogar um 6,23 Prozent. Damit liegt man im Bundesland etwas über dem Durchschnitt.

Remax-Maklerin Susanne Hausamann registriert ein sinkendes Angebot bei Häusern. „Häuser werden nur von Leuten verkauft, die dies müssen“, ist ihre Beobachtung. Denn aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist der erzielbare Kaufpreis bis zu 20 Prozent unter jenem von noch vor gut einem Jahr.

Gleichzeitig wird es besonders für Jungfamilien immer schwieriger, zu einem Kredit zu kommen. „Für 280.000 Euro Kreditsumme eine monatliche Belastung von 1.500 Euro – das ist nicht finanzierbar“, sagt die Maklerin. Damit steige aber auch das Risiko für die Banken, die im Ernstfall nicht auf den Häusern „sitzenbleiben wollen“, so Hausamann.

Mietpreise: Nachfrage ist größer als das Angebot

Aus diesem Grund flüchten daher viele Menschen in eine Miete. Und da hat Hausamann schlechte Nachrichten: Die Mieten im Bezirk sind wieder im Steigen begriffen. Als Grund nennt sie, dass einfach die Nachfrage größer ist als das Angebot. Zudem seien Wohnungseigentümer nicht motiviert zu vermieten, weil angesichts von Mietpreisdeckel und Steuerlast kaum etwas übrigbleibe. Anderseits würden Wohnungen auch zu deutlich überzogenen Preisen angeboten. „Wenn eine Wohnung fast ein Jahr zum Vermieten ausgeschrieben ist, dann hat es da etwas“, sagt Hausamann.

Bei Vorsorgekunden, die ein Objekt als Anlage kaufen, ist zu bemerken, dass die Nachfrage derzeit rückläufig ist, sagt Stephan Pajpach. Mit dem Familienbetrieb PMP Immobilien werden Wohnhausprojekte in Korneuburg und Stockerau entwickelt, errichtet und verwaltet.

Neubauprojekte werden verschoben

Kunden, die eine Wohnung zur Eigennutzung kaufen wollen, mussten zum Teil zurücktreten, weil die Finanzierung nicht geklappt hat, so Pajpach. Er hat dabei bemerkt, dass auf Finanzierungen aus Deutschland ausgewichen wird, „das dürfte derzeit noch leichter sein“, sagt der Immobilienprofi.

Die hohen Preise bei Neubauten schreibt Pajpach hauptsächlich den weiter gestiegenen Materialkosten zu. Die Turbulenzen der jüngsten Vergangenheit in Kombination mit der aktuellen Zinspolitik machen Kalkulationen schwieriger, eingeholte Angebote sind teuer. Zahlreiche Entwickler wie auch PMP Immobilien versuchen ihre Projekte zu verschieben, da sie momentan keine vernünftigen Verkaufspreise erzielen können.

Zinsentwicklung bremst Finanzierungsanfragen

Bei der Sparkasse Korneuburg ist man sich der Finanzierungsprobleme durchaus bewusst. „Steigende Zinsen, hohe Baukosten und teure Grundstückspreise erschweren es jungen Erwachsenen ihren Wohntraum zu finanzieren“, sagt Vorstandsvorsitzender Armand Drobesch. Zusätzlich zu den schwierigen Rahmenbedingungen verschärfen laut dem Banker auch noch die aktuell gesetzlichen Bestimmungen (KIM-VO Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung) die Situation.

Die gesetzlichen Regelungen sind insofern auch deshalb kritisch zu betrachten, da österreichische Kreditinstitute die Kreditansuchen auch im Sinne der Kunden immer schon sorgfältig geprüft haben, erklärt Drobesch. Es ist weder den Kunden noch dem Kreditinstitut geholfen, wenn Finanzierungen vergeben werden, deren Rückführung von Beginn an gefährdet ist.

Geprüft haben die Banken schon immer Peter Karlik, Raiffeisenbank Stockerau

Der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Stockerau, Peter Karlik, sieht die KIM-Verordnung mit mindestens 20 Prozent Eigenmittel und maximal 40 Prozent des Einkommens als Rückzahlung nicht als großes Problem an, „geprüft haben die Banken schon immer.“ Hauptgrund für teures Wohnen ist für Karlik die Preissteigerung, „deshalb sind Neubauten und Transaktionen zurückgegangen.“

Auch die Unsicherheit bei der Rückzahlung von Krediten ist laut Karlik eine große Bremse. Zu unklar sei für Konsumenten, „wohin die Zinsen steigen können.“ Ganz klar ist die Anfrage nach Krediten zurückgegangen, weil Bauen momentan zu teuer ist, weiß Karlik. „Ich würde mir wieder mehr Anfragen wünschen“, erklärt er.

Leider kann die Politik die Teuerung nicht komplett abfedern Christian Gepp, Landtagsabgeordneter und ÖVP-Bürgermeister

Landtagsabgeordneter Christian Gepp verweist darauf, dass sich in Niederösterreich derzeit 6.000 geförderte Wohnungen im Bau befinden. „350 weitere befinden sich in Prüfung und zuletzt haben wir die Sanierung von 1.300 Wohnungen beschlossen“, erinnert er. Die gestiegenen Kreditzinsen und die damit verbundenen teureren Rückzahlungen seien durchaus auch für das Land Thema, ein neues Fördersystem sei gerade in Ausarbeitung.

Von Stadtseite versuche man so gut wie möglich, die Teuerung abzufedern, zum Beispiel indem man gestiegene Preise nicht eins zu eins oder nur verzögert weitergebe. „Ich sehe es als Aufgabe der Gemeinde, sozial zu helfen, wo man kann“, betont Bürgermeister Gepp, aber „leider kann die Politik die Teuerung nicht komplett abfedern.“ Was das Wohnen betrifft, erinnert Gepp an die 42 neuen Gemeindewohnungen des Projekts „K2“ oder die Aufstockung des Gemeindewohnbaus in der Stockerauer Straße. Weitere Projekte seien bereits in der Pipeline, kündigt er an.

SPÖ warnt vor steigenden Zinsen

SPÖ-Bezirksvorsitzender und Stadtrat in Korneuburg Martin Peterl warnt: „Die steigenden Zinsen werden immer mehr zur Belastung von Haushalten.“ Es sei notwendig, jetzt rasch die Kreditnehmer zu entlasten, bevor es zu einer finanziellen Katastrophe kommt. Die gesetzliche Regelung, dass die Kreditrate maximal 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens betragen darf, treffe bei vielen längst nicht mehr zu, Martin Peterl fordert einen Höchstzinssatz von 3 Prozent. „Dazu braucht es Beratungen und neue Vereinbarungen, auch ein kostenloser Wechsel bereits laufender Kredite auf einen Fixzins muss möglich sein“, fordert Peterl.

Der Anschaffungswert einer Eigentumswohnung ist im Bezirk Korneuburg laut Peterl um fast 70 Prozent gestiegen, der eines Eigenheims um mehr als ein Drittel, für ein Reihenhaus muss man um mehr als 33 Prozent mehr hinblättern. „Wohneigentum wird immer teurer und damit unleistbar“, sagt er.