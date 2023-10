„Der Sauna-Casanova“ kommt nach Hausleiten

Das Ensemble der Theatergruppe Bühne Hausleiten steckt mitten in den Proben für ihr neues Stück. „Der Sauna-Casanova” wird im November Einzug ins Veranstaltungszentrum halten.

Bei den Schauspielern bleibt fast alles wie gehabt. Daniela Führer-Perzi wird diesmal auch wieder auf der Bühne zu sehen sein und führt auch wieder Regie. Assistent ist Alexander Krammel, er wird von Andrea Punz unterstützt. Punz ist ein Gründungsmitglied der Theatergruppe und kehrt nach 25 Jahren wieder zurück.

Das Stück spielt in der Relaxzone eines Spa mit Zugang zu einer Massagekabine, die einsehbar ist. Somit gibt es einen Raum im Raum, was bei Bühnenbild und Beleuchtung eine große Herausforderung darstellt. Wieder einmal ist Karl Perzi der kreative Kopf bei der Planung, praktisch umgesetzt werden seine Ideen von Walter Mayer.

Drei Damen lästern in der Damensauna mit Vorliebe, gnadenlos und gemein über die Geschehnisse und Einwohner der Gemeinde. Die beiden Saunameisterinnen sind nicht nur von diesen drei Lästerschwestern genervt, sondern auch von ihrem neuem Kollegen Sandro, der mit Muskelshirt und Komplimenten die weiblichen Massagekunden abspenstig macht.

Die drei Damen liefern sich einen erbitterten Kampf um Sandros Gunst, dabei wird auch vor Sabotage nicht Halt gemacht. Weil die Saunameisterinnen den Ehemännern vom schamlosen Treiben ihrer Frauen berichten, wollen die Herren dem Sauna-Casanova eine Falle stellen. Ihr Plan misslingt, worauf einige Personen medizinisch versorgt werden müssen.

An fünf Abenden im November wird gespielt, Premiere ist zu Faschingsbeginn am 11. November. Weitere Termine sind der 12., 17., 18. und 19. November. Beginn ist um 19 Uhr, an den Sonntagen schon um 17 Uhr. Reservierungen sind unter 0699/123 85 313 möglich.