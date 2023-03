Theater im Pfarrheim Valentins Wortklaubereien aktueller denn je

KS Karin Schuhböck

David Czifer, Max Mayerhofer und Mara Koppitsch von „ergo arte“ tauchten in eine Welt voll Komik und Wortklaubereien von Karl Valentin ein. Foto: Karin Schuhböck

U m es mit den Worten Karl Valentins zu sagen: „Ich weiß gar net, was die Kritiker da alles finden, in meine Sachen - i will doch bloß, dass die Leut lachen." Unter diesem Motto stand der Kunstverein „ergo arte“ am 9. März mit einer literarischen Revue mit Texten von Karl Valentin auf der Bühne des Pfarrheims.