Die Bühne Hausleiten konnte mit dem Stück „Geisterjagd am Lindenhof“ die Besucher wieder bestens unterhalten.

Mit „Geisterjagd am Lindenhof“ zeigte die Bühne Hausleiten ihre bereits 25. Produktion. Die Akteure überzeugten wie immer in ihren Rollen und brachten das Publikum zum Lachen. Für ihre großartigen Leistungen ernteten sie tosenden Applaus. Noch dreimal ist die Komödie zu sehen: Am 22., 23. (jeweils um 19 Uhr) und 24. November (17 Uhr).