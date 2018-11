Zur Premiere ihres Stückes „Wohin mit der Leiche?“ lud am Wochenende die Theatergruppe „Bühne Hausleiten“.

Das Publikum war wieder begeistert und schenkte den Darstellern tosenden Applaus. Am 23. und 24. November (jeweils um 19 Uhr) und am 25. November (um 17 Uhr) kann man das Stück, in dem Poldi Müller wieder Regie führt, noch erleben.