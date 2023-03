Lachen mit „Der Meisterboxer“

Der Theater- und Kulturverein Rußbach unter der Leitung von Martin Elsensohn spielte „DerMeisterboxer“, einen Schwank von Otto Schwarz und Carl Mathern. Weil Franz Gansberger, der den Kanzleirat Wipperling spielen sollte, erkrankt war, sprang Regisseur Elsensohn bei der Premiere ein. Ein Marmeladefabrikant gibt sich als Meisterboxer aus, um einer Gemüsediät zu entgehen. Statt zum Training geht er aber ins Wirtshaus. Das funktioniert nur, bis der echte Meisterboxer kommt und um die Hand der Tochter des Marmeladefabrikanten Lotte anhalten will. Die Schauspieler überzeugten souverän und mit viel Witz. Das VAZ Rußbach war randvoll, die Aufführung war ein voller Erfolg.

Auch am kommenden Wochenende steigt „Der Meisterboxer” in den Ring: Freitag und Samstag mit Beginn um 19.30 Uhr, am Sonntag ab 17 Uhr.

