Diskonter für Heim und Garten eröffnet

Was einst als Fünf-Mann-Betrieb begann, ist heute mit über 250 Märkten in Deutschland einer der erfolgreichsten deutschen Diskonter rund um Heim und Garten. Das 1986 von Thomas Philipps gegründete Unternehmen bietet in jedem seiner Märkte 18.000 Artikel – von Gartenartikel über Haushaltswaren und Dekoration bis hin zu Drogerieartikel und Tiernahrung. Ab Anfang Juli 2023 eröffnet Thomas Philipps auf 1.950 Quadratmetern einen neuen Standort in Gerasdorf.

Die Geschichte des Marktes in Österreich ist jung: Im März 2022 eröffnet das Familienunternehmen seinen ersten Markt im steirischen Köflach. Die Geschäftsführung für Österreich hat André Philipps gemeinsam mit Martin Gaber übernommen. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Ende Juni in Kittsee der fünfte Thomas-Philipps-Markt in Österreich eröffnet. Nun meldet das Familienunternehmen mit Gerasdorf einen weiteren unmittelbaren Zuwachs.

Dass Diskonter gerade einen Boom erleben, merkt auch Thomas Philipps. Seit der ersten Eröffnung in Köflach im letzten Jahr jagt eine Markteröffnung die nächste. Mit dem neuen Standort in Gerasdorf wird dies nun die sechste Niederlassung des deutschen Unternehmens in Österreich sein und zugleich die erste im größten Bundesland Niederösterreich und der direkten Nähe zu Wien.

"Gerasdorf erfüllt unsere Standort-Kriterien perfekt", sagt Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich. Foto: Fischer

„Seit Beginn sind unsere Standorte in ländlichen Räumen angesiedelt, da wir neben unserem vielfältigen Sortiment einen besonderen Fokus auf Heim- und Gartenartikel haben. Gerasdorf erfüllt dieses Kriterium perfekt und ist zugleich in unmittelbarer Nähe zu Wien – das freut uns ganz besonders“, erklärt Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich. Er wirbt neben der Auswahl auch mit der Qualität und der Preisgestaltung: „Wir bieten fast alle unsere Produkte zum gleichen Preis wie in Deutschland an.“

