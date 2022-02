Feuerwehr-Fahrzeug erhält neues Zuhause

Die örtliche Freiwillige Feuerwehr ist wieder beim Bauen im Einsatz. Der an die Hallenmauer des Nachbarn angebaute Lagerraum mit Schrägdach wurde abgerissen, jetzt soll auf dieser Grundfläche eine Garage für das künftige neue Einsatzfahrzeug HLF1 entstehen. Der stellvertretende Kommandant Hermann Stacher begründet den Neubau: „Die alte Hütte hatte ja kein Fundament und war auf der Ostseite so niedrig, dass man in die Dachrinne greifen konnte.“

Die Feuerwehr-Mitglieder haben schon viel geleistet, sie haben das Dach abgebaut und die Seitenwand händisch abgerissen. Mit dem Gemeindebagger wurde das Fundament ausgehoben und mit Rollschotter gefüllt, die Beton-Eisenmatten und die Bewehrung wurde vorbereitet und eingebaut. Demnächst kommt der Fertigbeton für die Fundamentplatte, dann wird aufgemauert.

Am vergangenen Samstag war wieder Großeinsatz auf der Baustelle, Bürgermeister Horst Gangl schaute auch vorbei und meinte: „Wir haben den Bau der Garage schon im Vorjahr im Gemeinderat beschlossen, 70.000 Euro für Material sind veranschlagt.“ Angesichts des großen Engagements der Silberhelme spendierte er auch gleich das Mittagessen und meinte zu Kommandant Emanuel Annerer: „Mani, fahr zum Harry Berger und hol etwas für die Mannschaft und bring mir die Rechnung.“

Alt-Kommandant und „Bauleiter h.c.“ Leopold Manzer meinte angesichts der Verlegung des vielen Bewehrungseisens in der künftigen Betonplatte: „Wir bauen nachhaltig“, also dass die Garage wirklich lange hält.

Noch in diesem Jahr soll das neue HLF1 bestellt werden; die Thomasler bauen die Garage aber vorher, nicht erst dann, wenn es zeitlich eng wird.

