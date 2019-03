Was Edina in ihrem jungen Leben durchgemacht hat, weiß niemand. Tatsache ist, dass die Katze am Samstag in der Oberen Kirchengasse in einer Transportbox gefunden wurde. Anrainer hatten das offenbar ausgesetzte Tier neben einem Auto gefunden und den Langenzersdorfer Tierschutzverein „Katzentant“ verständigt.

Vereinsobfrau Ruth Klösch schätzt die Katze auf ein Alter von fünf bis sechs Monaten und hat sie Edina getauft. „Sie versteht die Welt nicht mehr und ist völlig verängstigt“, schildert die Tierschützerin, die den Vorfall bei der Langenzersdorfer Polizei angezeigt hat.

Tagelang wollte Edina nichts fressen, am Montag hat sie erstmals Futter geschleckt. Bei der Katzentant darf sie jetzt zur Ruhe kommen. Auffällig ist der Aufkleber auf der Transportbox mit dem Wortlaut „Steirercats san very good“.

„Es ist ein uralter Aufkleber“, hat Klösch herausgefunden. Wer Hinweise dazu geben kann, wendet sich bitte an die Katzentant oder die Polizei Langenzersdorf.