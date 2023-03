Der Naturschutzbund sucht noch dringend Unterstützung für die Amphibienstrecke an der Manhartsbrunner Straße in Seebarn. Die Helfer sollten regelmäßig an mehreren Tagen pro Woche Zeit haben und Amphibien in Kübeln über die Straße tragen. Interessierte können sich via Mail an noe@naturschutzbund.at melden.

