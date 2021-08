Im März 2018 erfolgte der Spatenstich für den Assishof des Österreichischen Tierschutzvereins. Seitdem verzögert sich die Fertigstellung immer wieder. Zur Erinnerung: Nahe der Au, genauer am Donaulände-Uferweg 58 in der Nähe des Pfadfinderheims, wo einst der Streichelzoo beheimatet war, entsteht im Naturschutzgebiet ein besonderes Tierheim, in dem es den Tieren gut gehen wird. Sie sollen hier artgerecht gepflegt und betreut werden. „Es wird eine Tierauffangstation sowie ein Gnadenhof entstehen“, berichtet Isabella Herdega vom Tierschutzverein auf NÖN-Anfrage.

Leider verzögerte sich der Bau immer wieder, ursprünglich war die Eröffnung schon für Ende 2018 anvisiert. Ein Baustopp aufgrund einer Anrainerbeschwerde und die Corona-Pandemie erschwerten die Arbeiten zusätzlich. Dass schließlich auch der Eröffnungstermin im Frühjahr diesen Jahres ins Wasser gefallen war, ist den gestiegenen Holzpreisen und der schwierigen Suche nach Bauarbeitern geschuldet. Der Tierschutzverein engagiere sich aber nach Möglichkeiten, betont Herdega, immerhin wacht schon der Namensgeber über den Hof: „Wir haben eine Franz-von-Assisi-Schnitzfigur von Herbert Posch, Tischlermeister und Hobbyschnitzer aus Stockerau, für den Hof geschenkt bekom- men. Franz von Assisi kann künftig höchstpersönlich über unsere Tiere wachen! Wir freuen uns sehr über dieses wunderschöne Kunstwerk aus Holz, das als Symbol unserer Tierschutzarbeit am Assisihof Stockerau einen besonderen Platz bekommt.“

Bis zur endgültigen Fertigstellung liegt noch viel Arbeit vor dem Tierschutzverein. Das Areal ist immerhin 16.394 Quadratmeter groß. Ungefähr 80 Tiere werden auf dem neuen Assisihof ein liebevolles Zuhause finden. Da der österreichische Tierschutzverein rein spendenfinanziert ist, erhält er auch keine staatlichen Förderungen. „Wir sind für jegliche finanzielle Unterstützung sehr dankbar“, hofft Herdega auf Mithilfe. Für die Errichtung und die Inbetriebnahme des Hofs benötigt man noch einiges an Material, Ausstattungen und Inneneinrichtungselementen für die Tierunterkünfte und Tierareale als auch Maschinen und Geräte für die Pflege des Hofs. „Dass wir solche Projekte überhaupt umsetzen und Tieren ein neues Zuhause geben können, verdanken wir nur unseren tierlieben Spendern“, ist die Tierschützerin über jede Unterstützung dankbar.