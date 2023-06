Flugplatzfest geht in Stockerau über die „Piste“

Der Flugsportverein Stockerau bietet am kommenden Wochenende atemberaubende Vorführungen, aber nicht nur das ist geplant. Wer möchte die Welt aus der Vogelperspektive betrachten? Der kann an den Rundflügen mit dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt teilnehmen (Vorreservierung möglich). Je nach Verfügbarkeit am Sonntagvormittag gibt es Gratis-Rundflüge für Kinder (in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen). Aber welche Vorführungen werden am 24. und 25. Juni zu sehen sein?

Die Katana-Formation verläuft ähnlich wie beim Synchronschwimmen, nur ohne Wasser: Formationsflüge mit den Schulflugzeugen des Vereins werden zu sehen sein. Welche beeindruckenden Flugmanöver die Segelflieger drauf haben, zeigen die Top-Piloten vor Ort. Die Schleppmaschine wird ein Banner aufnehmen - klingt einfach, ist es aber nicht. Denn wenn Höhe, Richtung und Geschwindigkeit nicht stimmen, bleibt das Banner liegen.

Eine ganz beliebte Attraktion ist die Vorführung von Flugmodellen, die in der Realität den Originalen um nichts nachstehen: Jets, Hubschrauber, Doppeldecker oder Passagierflieger, die auf zahlreichen Modellbauevents ausgezeichnet wurden, starten auf der Piste in Stockerau. Highclass-Piloten zeigen dabei ihr Können. Absolutes modellfliegerisches Highlight sind die beleuchteten Exemplare, die durch die stockdunkle Nacht fliegen und ein Feuerwerk an Lichteffekten liefern.

Fallschirmspringer Mathias Stelzmüller ist ein besonderer Gast, ob er seinen Sprung mit Skates wagen wird, ist noch nicht klar. Der Verein zeigt die Vereinsflugzeuge, die Piloten erklären alle Details und erklären die Schulflugzeuge, viersitzigen Reiseflugzeuge und Hubschrauber. Die Flugschule präsentieren ihren Lehrplan. Das Segway-Center Stockerau errichtet einen Test-Parcours, aufgebaut werden Helikopter-Simulator und Hüpfburg, und für die Gastronomie wird vom gesmokten Burger bis hin zum Bier vom Fass gesorgt sein.

Nähere Informationen: http://www.flugplatzfest.at/