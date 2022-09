Tod an der Tankstelle: Fünf Monate Haft für Lebensgefährten

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Schon im Vorfeld hatte der Tod einer 49-jährigen Enzersfelderin, die am 21. November letzten Jahres gegen 23 Uhr im Bereich der Zufahrt zu einer Tankstelle im Ortsgebiet von Eibesbrunn schwer verletzt aufgefunden wurde, viel mediales Interesse hervorgerufen und viele Fragen aufgeworfen. Zunächst gingen die Ermittlungen in alle Richtung – inklusive Mordverdacht gegen den 56-jährigen Lebensgefährten und mutmaßlichen Täter, der drei Tage in Untersuchungshaft saß. Am Freitag stand der Mann in Korneuburg vor Gericht.

Foto: Pfabigan/Archiv

Eine von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion ergab im November, dass die Frau vermutlich angefahren worden sein dürfte und zwar mit einem 400 PS starken Dodge Ram, dem Wagen den der 56-Jährige in dieser Nacht fuhr. Beide sollen zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls stark alkoholisiert gewesen sein. Am 22. November erlag die Frau ihren Verletzungen. Was von den Vorwürfen gegen den Mann übrig blieb, war eine Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung, für die er sich am Landesgericht Korneuburg vor Richter Manfred Hohenecker zu verantworten hatte.

„Ja, ich bekenne mich schuldig“, gab der Angeklagte in der Verhandlung zu Protokoll. Laut den umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und etlicher Gutachten hatte das Paar vor dem Vorfall im Lokal eines Reitstalls jede Menge Alkohol konsumiert. Trotzdem setzte sich der Pensionist gegen 22.30 Uhr noch hinters Steuer des „Stadtpanzers“, wie Hohenecker das Auto bezeichnete, und beide fuhren zu der Tankstelle in Eibesbrunn. Dort stieg die Frau aus dem Fahrzeug – nach Aussage des Angeklagten – um weiteren Alkohol zu besorgen.

Wie es dazu kam, dass sie in weiterer Folge vor dem Auto hockte, wo sie von dem Fahrzeug mit mindestens 15 km/h im linken Rückenbereich erfasst wurde, konnte nicht geklärt werden. Klar war, dass die Frau so schwer verletzt wurde, dass sie um 3.26 Uhr am 22. November verstarb. Schockierend war das „Nach-Tat-Verhalten“ des 56-Jährigen. Er sah seine schwer verletzte Lebensgefährtin, ließ sie aber liegen, ohne Hilfe zu rufen und fuhr ins nächst beste Lokal um weiterzutrinken. Unter anderem dieses Verhalten hatte einen anfänglichen Mordverdacht begründet.

„Wieso fahren Sie einfach weg?“, fragte Hohenecker und bekam zu hören, dass es eine „Kurzschlusshandlung“ gewesen sei. Das war für die im Gerichtssaal zahlreich anwesenden Verwandten und Freunde der Frau natürlich unbefriedigend. Daran konnte auch das rechtskräftige Urteil von 15 Monaten Freiheitsstrafe, davon fünf unbedingt, nicht viel ändern. „So viel ist ein Leben wert“, lautete nach dem Urteilsspruch ein Zuschauer-Kommentar. Als unbescholtener Ersttäter wäre für den Mann auch eine gänzlich bedingte Strafe möglich gewesen, aber „ich halte das Gefängnis in ihrem Fall für notwendig“, so Hohenecker.

