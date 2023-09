Hausleiten: Trauer um Gemeinderat Karl Eder

Der langjährige und geschätzte Obmann der Bürgerliste Hausleiten, Karl Eder, ist vor wenigen Tagen im 61. Lebensjahr entschlafen. Der Unternehmer, Landwirt und Gemeinderat hatte sich bis zuletzt für und in der Gemeinde Hausleiten mit großem Engagement eingesetzt. Mit umfangreichem Wissen der Sachlagen hat er in so mancher Gemeinderatssitzung den Standpunkt seiner Partei vertreten.

„Für uns ist der Tod von Karl ein schwerer Verlust, er war ein engagierter und unermüdlich kämpfender Kollege in unserem Team, in unserer Gemeinde“, sagt Gemeinderätin Petra Schöberl. Die Beisetzung findet am Montag, 25. September, 14 Uhr in Hausleiten statt.