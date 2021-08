Es war ein Abschied, der allen Beteiligten schwerfiel: Tomasz Iwandowski (geb. 1982), zuletzt Pfarrer des Pfarrverbandes Leiserberge, wurde in der Nacht auf Sonntag tot aufgefunden. Die Betroffenheit in der Gemeinde und bei allen, die ihn kannten, ist groß. Am Sonntagabend traf man zu einem Abend mit Information, Gespräch und Gebet in der Pfarrkirche zusammen.

Iwandwoski übernahm im letzten September die Nachfolge von Stanislaw Kosciolek, der seinen Ruhestand antrat. Zuvor war er in den Pfarren Niederhollabrunn und Stockerau tätig, außerdem fungierte er als Feuerwehrkurat und Verbindungsseelsorger der Stockerauer Studentenverbindung Herulia.

Mitte Juni wurde er von der Diözese abberufen. Mit Beginn des Sommers bat Iwandowski um Freistellung von seiner pfarrlichen Tätigkeit. Im Juli übernahm Markus Beranek, der das Pastoralamt der Erzdiözese Wien leitet, die Aufgabe des Pfarradministrators, im August wird ihn Altpfarrer Kosciolek ablösen. Klar war, dass Iwandowski weiterhin als Priester der Erzdiözese Wien im Einsatz sein sollte, es gab schon Gespräche über mögliche Perspektiven.

„Tomasz hatte viel für die Feuerwehren über. Das Bezirkskommando hat ein wichtiges Mitglied verloren.“ Harald Edelmann, Bezirks-FF

Markus Beranek, der mit Dechant Andreas Guganeder nun ab 1. September für ein Jahr die Leitung des Pfarrverbandes übernehmen wird, erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit Iwandowski in Stockerau: „Tomasz und ich haben sechs Jahre zusammengearbeitet. Die Familie war ihm immer besonders wichtig. Sein Vater und seine zwei Geschwister sind an einer schweren Erbkrankheit gestorben – das hat ihn schwer getroffen“, so Beranek.

Abschied von Tomasz Iwandowski: Leopold Rötzer, Horst Gangl, Stephan Turnovszky, Jürgen Duffek und Markus Beranek. Josef Christelli

Und weiter: „Mir scheint, dass er umso mehr alles tun wollte, um einen Beitrag zur finanziellen Absicherung seiner Mutter in seinem Heimatland Polen zu leisten. Tomasz war ein herzensguter Mensch, der niemandem etwas zuleide tun konnte, dem es aber nicht immer leicht gefallen ist, sich gegenüber den Erwartungen anderer abzugrenzen.“

Ernstbrunns Bürgermeister Horst Gangl, der Iwandowski stets unterstützt hat, ist von dessen Ableben tief betroffen: „Ein schmerzvoller Abschied eines ausgezeichneten Menschen, Freundes und verlässlichen Feuerwehrkameraden.“ Auch die Feuerwehr trauert: „Wir sind alle tief erschüttert“, so Harald Edelmann, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. „Tomasz war sehr beliebt, seine Predigen waren immer positiv und aufmunternd. Er hatte viel für die Feuerwehren über. Das Bezirkskommando hat ein wichtiges Mitglied verloren“, spricht er für seine Kameraden.

Bei der Studentenverbindung Herulia wird man Tomasz Iwandowski schmerzlich vermissen: „Durch sein freundliches, humorvolles Wesen fiel es ihm besonders leicht, bei der Aktivitas und bei den Couleurdamen angenommen zu werden. Er war immer wieder geistlicher Begleiter, wie beim österlichen Emmausgang oder bei der Abhaltung von Couleurmessen. Tomasz war überaus beliebt und hinterlässt eine große Lücke“, so Ernst Lauermann.

An der Zusammenkunft am Sonntagabend nahmen Pfarrgemeinderäte und Pfarrangehörige aus den sieben Pfarren des Pfarrverbands – Ernstbrunn, Merkersdorf, Maisbirbaum, Niederleis, Oberleis, Pyhra und Simonsfeld – sowie die Bürgermeister Horst Gangl (Ernstbrunn), Leopold Rötzer (Niederleis) und Jürgen Duffek (Niederhollabrunn) teil. Bischofsvikar Weihbischof Stephan Turnovszky, Kaplan Siegfried Bamer, Altpfarrer Thomas Vielnascher und Pastoralassistent Ivo Bosnjak waren gekommen, um Abschied von Iwandowski zu nehmen.