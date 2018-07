Wie berichtet, verlässt Beranek die Pfarre, um mit 1. September die Leitung des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien zu übernehmen.

Kruczynski kennt Stockerau bereits: Er war von 2011 bis 2013 Pfarrpraktikant in der Lenaustadt und freut sich daher umso mehr auf seine neue Aufgabe: "Ich habe viele Menschen hier kennen- und schätzen gelernt und die Entwicklung der Pfarre in den letzten Jahren mitverfolgt", so Kruczynski.