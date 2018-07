Ein herausragendes astronomisches Ereignis stellt am 27. Juli die totale Mondfinsternis dar. Es ist die längste Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Sie findet genau am Tag der Marsopposition statt, nur vier Tage vor der größten Annäherung des Roten Planeten an die Erde seit 2003 und knapp zwei Wochen vor dem Perseiden-Maximum.

Um diese astronomische Besonderheit auch Laien näher zu bringen, stellt die Astronomische Gesellschaft Leitzersdorf (AGL) ein Spiegelteleskop am Gipfel des Michelsbergs zur öffentlichen Beobachtung bereit.

Die Mondfinsternis beginnt mit dem Mondaufgang um 20.30 Uhr. Der Mond geht bereits partiell verfinstert auf und der weitere Verlauf kann dann tief im Südosten und Süden beobachtet werden. Die totale Mondfinsternis beginnt um 21.30 Uhr. Bis 22.21 Uhr hat sich der Mond maximal verfinstert. Das Ende der Totalität wird auf 23.13 Uhr geschätzt.

Bei der Mondfinsternis verdeckt die Erde das Licht der Sonne. Dabei wirft sie einen Schatten. | privat

Eine Gruppe an Astrofotografen wird parallel dazu das Himmelsschauspiel mit Spiegelreflexkameras, die auf Stativen montiert sind, fotografisch festhalten. Diese Gruppe trifft sich bereits 45 Minuten zuvor am Michelsberg. Interessenten sind herzlich eingeladen, mit eigener Kamera und Stativ mitzumachen. Natürlich kann die Veranstaltung bei bedecktem Himmel nicht stattfinden. Für eine Teilnahme ist keine Voranmeldung erforderlich. Weiters beteiligt sich die AGL mit einem Astronomietag am Ferienspiel der Gemeinde Leitzersdorf.

Programm für Kinder

Für Kinder ab zehn Jahren aus Leitzersdorf, Stockerau und Umgebung gibt es einen Vormittag mit Aktivitäten rund um das Thema Astronomie. Auf dem Programm stehen eine altersgerechte Führung auf dem Planetenweg Leitzersdorf, Wasserraketenstarts, Sonnenbeobachtung mit dem Vereinsteleskop und eine Jause. Das Event findet am 3. August ab 10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist beim Standort „Sonne“ auf dem Planetenweg Leitzersdorf.