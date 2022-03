Totalsperre am Hauptplatz

Die Bauarbeiten des Großprojekts „Hauptplatzgestaltung neu“ begannen am Montag, 14. März, daher musste die Nebenfahrbahn vom Buswartehaus am Hauptplatz bis zur Mariengasse gesperrt werden. Die Totalsperre wird voraussichtlich bis 31. Mai dauern. Auch in der Johann-Hann-Gasse herrscht teils Parkverbot.

Der Zugang zu Sparkasse, Allianz-Büro, Culum-Natura, Elektro-Lagerhaus, Eifinger, Trafik und Engelbrecht werden trotzdem möglich sein.

