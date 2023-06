Korneuburger Delegation radelt für herzkranke Kinder

Da hat sich der Korneuburger ÖVP-Stadtrat Matthias Wobornik einiges vorgenommen. Gemeinsam mit seiner Bettina und zwölf weiteren Korneuburgern wird er am 17. Juni an der „Tour de Herz“ teilnehmen. Es gilt, die Strecke von Passau nach Wien, immerhin 315 Kilometer, per Rad zu bewältigen – und das nonstop in maximal 15,5 Stunden.

„Die vorgesehene und limitierte Höchstanzahl von 200 Teilnehmern hat sich bereits angemeldet“, weiß Wobornik, der sich auf die sportliche Herausforderung schon freut. Die „Tour de Herz“ soll aber nicht nur ein sportliches Gemeinschaftserlebnis sein, sondern hat vor allem den Zweck, Spenden für herzkranke Kinder zu sammeln.

Die Teilnahmebedingungen sehen für jeden einzelnen vor, sich das Ziel zu setzen, mindestens 300 Euro an Spendengeldern zu sammeln. Begleitfahrzeuge, Radmechaniker, Sanitäter und Verpflegungsstationen werden dabei vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.

Mittlerweile ist die Anmeldung bereits abgeschlossen und zwei Wochen vor Beginn der Tour wurden bereits 90.528 Euro (Stand 2. Juni) eingenommen. Das erklärte Ziel von 157.500 Euro scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Für die Korneuburger Abordnung heißt es jetzt jeden Tag trainieren, damit sie nicht nur das Spendenziel, sondern auch das Etappenziel in der vorgegebenen Zeit erreichen. Zeit zum Entspannen gibt es dann beim Abschlussevent im Alten AKH mit Buffet und Getränken zur Genüge.