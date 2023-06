Korneuburgerin löste ihr Versprechen nach über 60 Jahren jetzt ein

Zwei junge Frauen, die Korneuburgerin Johanna Rodler und ihre Arbeitskollegin Maria Reiter, führten seit den 1960ziger Jahren ihr tagtäglicher Weg von der Schnellbahnstation „Landstraße“ (heute: Wien-Mitte) durch den Stadtpark, vorbei an zahlreichen Denkmälern, hin zu ihrer gemeinsamen Arbeitsstätte in die Himmelpfortgasse, dem Bundesministerium für Finanzen.

Nach einigen Jahren des gemeinsamen Büroganges hatte eines Tages eine der beiden, nachdem sie zum zigsten Male beim vergoldeten Johann Strauß-Denkmal vorbei gingen, die Idee, dass sie sich doch wieder an diesem Ort treffen könnten, wenn sie einmal „alt“ wären. Aus der Sicht der damals 20-jährigen Freundinnen war ein Mensch mit 80 Jahren natürlich „alt“. Im Herbst 2022 war es dann soweit. Beide Damen feierten ihren 80. Geburtstag und am 21. Mai 2023 wurde das Versprechen schließlich bei Kaiserwetter eingelöst.

„Als wir uns vor so vielen Jahren dieses Versprechen gaben, schienen 80 Jahre in weiter Ferne zu liegen“, erzählt die Korneuburgerin mit einem Lächeln auf den Lippen. „Aber hier stehen wir nun, glücklich und gesund, und erinnern uns an all die wunderbaren Jahre, die wir miteinander verbracht haben.“ Maria Reiter fügt hinzu: „Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht! Vor allem in der Rückschau.“