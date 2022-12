Tresdorf Besitzer-Wechsel: Tiefbaufirma zieht auf die Flaga-Gründe

Lesezeit: 2 Min HM Herwig Mohsburger

Das Firmenlogo Bernegger ist schon montiert, Büros und Lagerflächen werden derzeit umgestaltet. Foto: Herwig Mohsburger

I n Tresdorf siedelt sich ein neuer Betrieb an: Die Bernegger GmbH aus Oberösterreich will die Anschlussbahn bei Bauvorhaben in der Region nutzen.