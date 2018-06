„Ich will nicht alle in einen Topf schmeißen, aber ich bin von der Jugend enttäuscht“, so VP-Ortschefin Magdalena Batoha. Vergangene Woche wurde in Tresdorf ein Brunnen zerstört: Jugendliche haben einen Sprengkörper in die Steinwanne geworfen, die Explosion verursachte einen langen Riss im Stein.

„Die Gemeinde hat den Brunnen 2006 gekauft, die Wanne ist aus einem Stück. Das kostet uns eine Menge Geld“, macht Batoha klar. Und es war nicht der einzige Vorfall, für den man tief in die Tasche greifen muss: Kurz zuvor wurde eine Toilette am Kinderspielplatz in Leobendorf zugestopft, dann ließen die Jugendlichen die Spülung so lange laufen, bis alles unter Wasser stand. Und auch bei den Treffpunkten wird oft achtlos Müll zurückgelassen.

Batoha: "Nur noch auf Zerstörung aus"

„Ich verstehe so etwas einfach nicht, man ist nur noch auf Zerstören aus“, schüttelt Batoha den Kopf. „Den Jugendlichen wird bei uns alles geboten, und offensichtlich ist ihnen trotzdem fad“, verweist die Bürgermeisterin auf Beachvolleyballplätze, Jugendräume, Skaterbahn und Funcourt. Ihr tut es leid um die unnötigen Investi-tionen: „Mit dem Geld, das wir in die Reparatur stecken, hätten wir so viel für die Gemeinde machen können“, macht sie bewusst.