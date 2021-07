Eine Zone betrifft den Bereich zwischen Kellergasse und Leithengasse. In den Quergassen war bereits ein 30er verordnet. Mit der Zone will man gleichzeitig den Schilderwald deutlich lichten, erklärte ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha.

Die zweite Zone betrifft den Bereich Untere Hauptstraße und In Pappeln. Besonders im Bereich des Kindesgartens habe es öfter Beschwerden gegeben, weil Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Nachdem auch in den Zufahrten von der Laaer Straße in diesem Bereich bereits ein Tempolimit gilt, wird für die gesamte Zone Tempo 30 verordnet.