Seit Monaten kämpft die Gemeinde Sierndorf mit verunreinigtem Trinkwasser. Auch nach der letzten Untersuchung, deren Ergebnis am 10. Dezember eingelangt ist, kann keine Entwarnung gegeben werden. Im Trinkwasser wurden noch immer Bakterien gefunden. Bürgermeister Gottfried Muck erklärt: „Es wird jetzt versucht, mögliche Keimeinträge durch Detailuntersuchungen festzustellen."

Sierndorf Bakterien im Trinkwasser gefunden

Die Suche nach der Ursache und auch deren Bereinigung sei naturgemäß eine langwierige Sache, so der Ortschef: "Ich bitte die Bevölkerung, sich auf diese Situation einzustellen, es wird so rasch wie möglich nach einer Lösung gesucht." Die zuständigen Behörden wurden unmittelbar von diesem Umstand in Kenntnis gesetzt und in die Ursachenfindung eingebunden.

Aufgrund der Spuren von Keimen wird dem Trinkwasser Chlor beigefügt. Die Ursache für die Verunreinigung stellt die Gemeinde vor ein Rätsel. Aus diesem Grund bleibe die Erstinformation, nämlich das Abkochen des Wassers von mindestens drei Minuten, weiter aufrecht, so Muck, der betont: "Die endgültige Freigabe des Wassers als Trinkwasser ohne Abkochen wird erst erfolgen, wenn die amtlichen Proben hundertprozentig in Ordnung sind."