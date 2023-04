Bezirk Korneuburg: „Die Angst der Bauern ist groß"

Kaum Schnee im Osten, wenig Regen in den vergangenen Wochen – alle reden über die Trockenheit. Was für Hobbygärtner lästig ist, kann für Landwirte existenzbedrohend sein. Die NÖN wollte wissen, wie ernst die Situation ist, denn auch der Regen vom vergangenen Wochenende hat längst nicht ausgereicht.

Bodenfeuchte reicht noch. Laut dem NÖ-Pflanzenbaudirektor Manfred Weinhappel ist die Trockenheit noch keine Gefahr für den Feldanbau. „Solange die Temperaturen gedämpft sind, reicht noch die Bodenfeuchte“, sagt er. Allerdings seien die Wasserspeicher leer, „man lebt von der Hand in den Mund“. Wenn die Temperaturen deutlich steigen, ist Regen unbedingt nötig.

Wachstum ist noch gebremst. Noch gibt es kein intensives Wachstum, bestätigt auch Bauernbundobmann Josef Hirsch. „Nachdem aber der Bodenspeicher nicht gefüllt ist, ist die Angst der Bauern schon groß“, sagt er. Spätestens in der Woche nach Ostern ist intensiver Regen nötig, denn Weizen und Raps beginnen bei der nächsten Warmphase zu wachsen. Im April bei beginnendem Wachstum und wenig Bodenbedeckung ist der Bedarf der jungen Pflanzen an Feuchtigkeit hoch.

Bewässerung schwer möglich. Problematisch ist laut Hirsch, dass eine Bewässerung nur im Korneuburger Becken und entlang der Donau möglich ist, weil es genug Grundwasser gibt. Sonst haben die Landwirte schlechte Karten, „ein Hausbrunnen ist oft schon nach 2.000 Litern trocken“, so Hirsch. Deshalb wurde in Zissersdorf eine Wassergenossenschaft gestartet, bei der Grundwasser aus einem eigenen Brunnen über den Wagram in einen künstlichen See gepumpt wird. Eine Ringleitung versorgt dann die Felder der beteiligten Bauern.

Spargelsaison begann auch ohne Regen. Beim Spargelbauern Malafa in Goldgeben ist die Trockenheit noch kein Problem. Zunächst bezieht der Spargel das Wasser noch aus der Wurzel, erklärt Gerhard Malafa, der die Saison bereits eröffnen konnte. Spätestens Ende April ist aber Regen nötig, sonst drohen massive Ausfälle.

Wenn es nicht bald vernünftig regnet, haben wir deutliche Ausfälle.“ Hermann Wittek, Obsthof Mollmannsdorf

Obst benötigt dringend Regen. Beim Obsthof in Mollmannsdorf wird die Trockenheit schon bald zum Problem. „Wenn es nicht bald vernünftig regnet, haben wir deutliche Ausfälle“, sagt Hermann Wittek. 30 oder noch besser 50 Millimeter Niederschlag wären nötig, um nicht nur die Oberfläche zu benetzen, sondern auch richtig in den Boden einzudringen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, jeder Tag ist mittlerweile entscheidend, denn eine künstliche Bewässerung ist für Wittek nicht möglich.

Waldbrandverordnung kommt bald. Wir haben beim Wald noch keine Ausfälle“, sagt der Leiter der Bezirksforstinspektion Korneuburg Georg Findeis. Allerdings ist es deutlich zu trocken. Wenn auch die Vegetation noch durchhält, werden die Vorsichtsmaßnahmen aktiviert. „Die erhofften Niederschlagsmengen sind in den letzten Tagen leider ausgeblieben“, so Findeis. Die logische Konsequenz: Die Waldbrandverordnung wurde wieder in Kraft gesetzt.

