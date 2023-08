Heiße Rhythmen an heißen Tagen in Korneuburger Musikschule

Trommeln rund um die Welt konnte man im Rahmen des Ferienspiels mit Direktor Peter Vasicek in der Musikschule der Korneuburger Musikfreunde testen. Der Andrang war groß, wollten es doch viele Kids nicht versäumen, im Steinwaysaal am Kirchenplatz eine rhythmische Weltreise anzutreten. Der Workshop verlief wie im Flug und in der Gruppe wurden die Emotionen der Teilnehmer besonders angeheizt. Vasicek erfreut: „Das Zusammenspiel klappte nach einigen Versuchen ganz gut.“