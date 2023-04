ServusTV begleitete die „Blumen-Frau“ aus Langenzersdorf

In dem Format „Heimatleuchten“ auf ServusTV geht es diesen Freitag um die Wiener Märkte. Es wird der Frage nachgegangen, woher zum Beispiel die Blumen für die Märkte kommen. „Da sind wir auf die extrem sympathische Langenzersdorferin Barbara Berthold gestoßen, die ihre Blumen aus eigenem Anbau auf den Wiener Märkten anbietet“, berichtet ServusTV-Sprecher Christoph Ammerer.

Berthold verkauft auf den Wiener Märkten fast ausschließlich Blumen aus eigenem Anbau. Und das mit Erfolg. „Der Trend geht seit Jahren definitiv zu einheimischen Blumen, die zwar nicht unbedingt aus biologischem Anbau kommen müssen, sehr großer Wert wird aber auf kurze Anfahrtswege und Regionalität gelegt“, verrät die umtriebige Landwirtin.

Obwohl die Herausforderungen mit dem Wetter zugenommen haben, kann sie sich mit einer Tröpfchenbewässerung gut helfen. „Das einzige Problem, das auf jeden Fall bleiben wird, ist, dass es manche Pflanzen einfach nicht so heiß mögen. Die stellen ab 30 bis 33 Grad das Wachstum ein“, führt Berthold weiter aus. Auf ihren Feldern vor den Toren Wiens wachsen dreißig bis vierzig verschiedene Blumensorten – je nach Saison und Geschmack.

Fahrten aus dem rund 15 Kilometer entfernten Langenzersdorf in die Bundeshauptstadt sind für sie wöchentliche Routine. Wobei Berthold von einer Routine beim Blumenverkauf nichts wissen möchte: „Es ist vielmehr eine Herausforderung, nicht in Routine zu verfallen und sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, um Kunden zu halten oder neue zu gewinnen. Wie kann ich mich von anderen unterscheiden? Vielleicht durch andere Pflanzen, andere Blumen oder andere Farben?“

„Heimatleuchten“ hat die Langenzersdorferin an ihrem ganz besonderen Arbeitsplatz begleitet und zeigt die besten Bilder am, 14. April, um 20.15 Uhr in der Sendung „Net zwider! – Die Wiener Märkte“ auf ServusTV.

