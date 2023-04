Korneuburg: Wo die nächsten großen Baustellen sein werden

Die warme Jahreszeit hat begonnen – und damit auch wieder die Baustellensaison. Neben etlichen kleineren „Nebenschauplätzen“ werden in Korneuburg vor allem drei größere für Verkehrsbehinderungen samt Umleitungen sorgen. „Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Bauarbeiten größtenteils in der Ferienzeit, also im Juli und August, stattfinden“, verspricht Bauamtsleiter Wolfgang Schenk.

Eng wird es jedenfalls bei der Ausweitung der Eisenbahnunterführung – hier wird ein Rad- und Fußgängerweg errichtet – sowie bei den Arbeiten für den südlich der Bahn gelegenen Kreisverkehr. Schenk rechnet mit einer Bauzeit von ca. eineinhalb Monaten. „Während dieser Zeit ist eine Sperre für den Verkehr schon fix“, verrät der Bauamtsleiter.

Lückenschluss des Geh- und Radwegs bis Leobendorf

Gemeinsam mit der Straßenbauabteilung Hollabrunn und der Straßenmeisterei Korneuburg wird man, ebenfalls im Sommer, den Abschnitt „Im Frauental“ entlang der Mechtlerstraße in Angriff nehmen. Damit erreicht man einen Lückenschluss des Geh- und Radwegs bis Leobendorf, „und das in der gesetzlich vorgesehenen Breite“, wie Schenk betont.

Im Anschluss wird der komplette Abschnitt von der Straßenbauabteilung Hollabrunn abgefräst und neu asphaltiert. Schenk schätzt, dass man die Arbeiten in drei bis vier Wochen abgeschlossen haben könnte. Auch hier wird es zu Umleitungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Schon während der Osterferien wurde der Geh- und Fahrweg beim Liebleitnerring vis-à-vis der Volksbank fertiggestellt, da in dieser Zeit der Busverkehr ohnehin eingeschränkt war. Auch hier gibt es dann einen weiteren Lückenschluss im Radwegnetz. Das bedeutet dann eine durchgehende Strecke von der Handelsakademie in Richtung Bahnhof. Während der Gehweg zwei Meter breit sein wird, soll der Radweg eine Breite von zweieinhalb Metern aufweisen.

