Montagfrüh fand die offizielle Kommandoübergabe der Polizei statt. Mit 1. September wurde Markus Zaruba zum neuen Kommandanten der Polizeiinspektion, in der sieben Beamte tätig sind, ernannt. Man ist für die Sicherheit der Gemeinden Ernstbrunn, Großrußbach, Großmugl und Niederhollabrunn mit einer Einwohnerzahl von rund 8.500 Personen zuständig.

Seit 25 Jahren ist Zaruba schon im Dienst tätig, davor verrichtete er seine Arbeit in Absdorf, Bruck/Leitha, Harmannsdorf, Langenzersdorf und Tulln. Zuletzt war er vier Jahre lang

als zweiter Stellvertreter des Kommandanten bei der Polizeiinspektion in Korneuburg tätig und leitete die Kriminaldienstgruppe. Wohnhaft ist Zaruba mit seiner Familie in Tresdorf.

Sein Vorgänger Gerhard Wyhnalek ist Ende August in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Er war schon viele Jahre als Kommandant in Ernstbrunn tätig. Unter seinem Kommando wurde die Polizeiinspektion renoviert. In den Bau wurden ungefähr 250.000 Euro investiert. Eine Sicherheitsschleuse wurde eingebaut und somit ein barrierefreier Zugang zur Station ermöglicht.

VP-Bürgermeister Horst Gangl freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Polizeikommandanten und hofft auf zahlreiche „sichere“ Tage.