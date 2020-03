Eine Ära geht zu Ende: Die Bäckerei Gepp wechselt den Besitzer. Markus Kürrer, der selbst von 1994 bis 1999 bei Franz Gepp die Lehre zum Bäcker und Konditor absolvierte, übernimmt das Unternehmen. Er entschloss sich, sich selbstständig zu machen, und ist nun selbst Chef in der Firma, in der er sein Handwerk erlernte.

Christian Sturm Franz Gepp übergibt sein Unternehmen offiziell an Markus Kürrer, der jedoch an Altbewährtem festhalten möchte.

Die gewohnte „Gepp-Qualität“ soll aber erhalten bleiben, betont Kürrer: „Das Einzige, was sich jetzt ändern wird, ist der Name.“ Künftig sollen die Kunden ihre Backwaren bei der „Bio-Kreativ-Bäckerei Markus Kürrer“ erwerben können. Die Änderungen betreffen aber nicht nur den Hauptsitz in Ernstbrunn, auch die Filialen in Stockerau und Leobendorf sollen diesen Namen tragen.

Dabei setzt Kürrer auf das klassische Bäckerhandwerk. Keine Zutaten kommen aus dem Tiefkühler, alles ist frisch. Auch fertig gemischtes Mehl wird bei Kürrer nicht verwendet, er mischt es sich stets selbst. Er setzt zudem auf bewährte Hände: Kürrer übernimmt das gesamte Personal von Gepp.

Regionalität ist ihm ebenfalls wichtig, sämtliche Zutaten, die er zur Herstellung seiner Produkte verwendet, stammen aus der Region und sind bio. „Das ist mir sehr wichtig“, unterstreicht der Unternehmer. „Das Mehl und andere Zutaten sollen nicht erst Hunderte von Kilometern transportiert werden, ehe sie bei mir verarbeitet werden können. Sie sollen aus der Re gion kommen.“ Eine offizielle Eröffnungsfeier der „neuen“ Bäckerei wird es am 28. März in Ernstbrunn geben.