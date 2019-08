Der Gastronom Manfred Mader betreibt in der Region schon mehrere Lokale. Nun will er auch in Stockerau durchstarten: Er übernimmt ab sofort das Stadtcafé am Rathausplatz. Mader gegenüber der NÖN: „Auch wenn wir im Laufe der Zeit Veränderungen vornehmen werden, ist es mir wichtig, dass das Flair des Stadtcafés nicht verloren geht.“

Aus diesem Grunde wird auch der Namen des bekannten Kaffeehauses nicht geändert. Mader hatte schon in seiner Jugend eine enge Verbindung zu Stockerau: In den 80er-Jahren absolvierte er bei der Bäckerei Zellner seine Ausbildung. Schon da wusste er, dass die Gastronomie der Bereich ist, der ihm gefällt.

Das Café wird unter der neuen Leitung von Kaffeespezialitäten über Mehlspeisen und Snacks bis hin zu Eiscreme vieles für die Gäste bieten. Wie sich das Lokal rein optisch verändern wird, ist noch offen: Geplant sind andere Möbel, und auch die Fassade des Stadtcafés soll schon bald erneuert werden.