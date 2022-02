Traditionsgasthaus in Flandorf ist in neuen Händen

Seit Oktober hat das Gasthaus in Flandorf einen neuen Betreiber. Der 30-jährige Peter Grassl verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Gastronomie, unter anderem war er in Bisamberg tätig. Nun hat er sich selbstständig gemacht und die „Grassl Stubn“ eröffnet, in einer schwierigen Zeit für diese Branche.

„Ich habe in Flandorf meine Nische gefunden, um hier ein Szene-Lokal zu etablieren“, ist Grassl zuversichtlich. Er will bei legerer Atmosphäre mit bodenständiger Küche bei den Gästen punkten. „Am 1. Mai ist die Eröffnung des Gastgartens geplant, da wird es Live-Musik geben“, so der Neo-Wirt. Der gebürtigen Amerikaner mit väterlichen Wurzeln in Österreich wird im Sommer auch Musikveranstaltungen zu einem typisch amerikanischen Steak-Wochenende durchführen.

Die Flandorfer sind jedenfalls froh, wieder ein ganztägiges Gasthaus zu haben. Auch Gäste aus der Region, darunter Kolleginnen aus der Gastronomie, haben den Weg nach Flandorf gefunden und fühlen sich in der Grassl Stubn sichtlich wohl (mehr auf Seite 88).

