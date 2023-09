Reparatur-Café neu jetzt im Korneuburger Rathauskeller

Der neue Standort des Reparatur-Cafés im Rathauskeller wurde von den Besuchern gut angenommen. Die Übersiedlung war notwendig, da auf der Michlfarm die Gastronomie geschlossen wurde und in ein Büro umgebaut wird. Beim ersten Termin am neuen Ort wurden hauptsächlich Elektrogeräte zur Reparatur gebracht. Darunter waren Heckenscheren, Mixer, Kaffeemaschinen, DVD-Player, Lampen und sogar ein E-Scooter. „Wir wurden von den Gastronomen und dem Personal des Rathaus Restaurants sehr gut aufgenommen und werden hier auch bleiben“, ist Andreas Mathes vom Reparatur-Café nach dem ersten Tag zufrieden. Das nächste Reparatur-Café findet am 23. September in der Musik-Bar im Erdgeschoß des Lokals statt, da im Rathauskeller eine Veranstaltung gebucht ist.

Der Standort ist neu, das Angebot des Reparatur-Cafés bleibt gleich: Unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ können Menschen ihre reparaturbedürftigen Dinge mitbringen, die „Meister am Werkzeugkasten“ geben ihr Bestes, um diese gemeinsam mit ihren Besitzern wieder zum Laufen zu bringen. Repariert werden Kleingeräte (tragbar), Fahrräder, Möbel, Spielzeug, Computer und Laptops, aber keine Fernseher und Mikrowellengeräte. Annahmeschluss ist jeweils um 11.30 Uhr, pro Person wird ein Stück angenommen. Für ein zweites Stück muss man sich nach der Reparatur wieder hinten anstellen. Die Termine sind jeden 2. und 4. Samstag pro Monat im Rathauskeller. Zugang über den Rathaus-Innenhof. Ausnahme ist der 23. September, da findet das Reparatur-Café in der Musik-Bar im Erdgeschoß des Lokals statt.