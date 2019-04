Die Post und die Bawag PSK hatten über mehrere Jahre eine österreichweite Partnerschaft: Die Post hatte sich in insgesamt 73 Bawag-Standorte eingemietet, mit Ende 2019 endet diese Kooperation. "Deshalb übersiedeln wir wieder Richtung Kochplatz", so Post-Sprecher David Weichselbaum.

Die neue Filiale wird über die modernste Ausstattung verfügen: Es wird ein Wohlfühlkonzept verfolgt, mit Lounge und Ticketsystem. "Zudem verfügt die Filiale über eine Selbtsbedienungszone mit vergrößerter Abholstation, zwei Versandboxen und einem Frankierautomat", kündigt Weichselbaum an.

Alle Hintergründe zu dem Umzug und was die Stadtpolitik dazu sagt, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Korneuburger NÖN.